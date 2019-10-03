Ташкент, , 12:45 — REGNUM Сбой газоснабжения произошел в городе Алмалыке Ташкентской области Узбекистана, сообщает 3 октября издание «Подробно.uz» со ссылкой на компанию «Худудгазтаъминот».

В компании уточнили, что 3 октября в 5 часов 50 минут (3:50 мск) в одном из жилых домов произошло возгорание, что привело к отключению жилых домов от распределительной сети. В результате без газа остались 4 тыс. жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа тарифы на природный газ в Узбекистане выросли на 19%. В частности, при наличии счетчика стоимость одного кубического метра природного газа составляет в настоящее время 380 сумов ($0,04).

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