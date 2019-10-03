Москва, , 12:44 — REGNUM На фестивале Comic Con Russia 2019, который начал сегодня, 3 октября, свою работу в Москве, компания «Билайн» представила свою облачную игровую платформу. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Презентация компании «Билайн» на фестивале Comic Con Russia 2019 Алёна Соколова © ИА REGNUM

Сервис получил название Beeline Gaming, в качестве устройства аппаратного обеспечения выступает приставка, которую можно подключать к телевизорам и мониторам. На первоначальном этапе подписчики получат доступ к 500 играм, впоследствии их количество увеличится до 2,5 тыс.

«Россия является самым большим рынком в восточной Европе по игровым продуктам. У нас есть сотни тысяч людей, которые используют наши приложения для доступа к игровым продуктам», — сказал представитель «Билайна».

Что касается платформы в целом, то она будет запущена в октябре 2019 года, пока что в Москве и Краснодаре. Представители компании отметили, что пользоваться сервисом можно и без приставки, используя маломощный ПК. Соответствующее приложение «Билайн» запустит «в течение месяца».

Beeline Gaming предоставит пользователям доступ к каталогу игр, ленте новостей игрового мира, маркетплейсу и голосовым чатам. Кроме того, подписчики получат игровую карту с кэшбэком и возможность использовать внутреннюю валюту.

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Облачный гейминг — это технология, при которой вычислительная нагрузка при запуске видеоигр переносится с локального на удаленное сетевое устройство. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Microsoft начнет тестировать свой игровой облачный сервис Project xCloud в октябре 2019 года. Его подписчики смогут играть на мобильных устройствах в новейшие игры для Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Тест игрового облачного сервиса Microsoft Project xCloud начнется в октябре