Владикавказ, , 12:34 — REGNUM В Северной Осетии стала фигурантом уголовного дела главный бухгалтер физико-математического лицея-интерната. Ее подозревают в хищении бюджетных денежных средств, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Действия подозреваемой нанесли ущерб на сумму свыше 200 тыс. рублей. Причем деньгами сама 56-летняя экс-бухгалтер не воспользовалась. Их получил директор лицея, который якобы ничего не подозревал.

Из подробностей дела известно, что в 2016 году бухгалтер внесла в лицевой счет директора интерната «заведомо ложные сведения об увеличении его заработной платы с 26,8 до 51,1 тыс. рублей».

«В результате с 1 сентября 2016 по 1 сентября 2017 года директору, ничего не знавшему, была незаконно переплачена заработная плата на общую сумму 204,9 тыс. рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении следственного органа.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хищение с использованием своего служебного положения». Подозреваемой по нему проходит бывшая бухгалтер.