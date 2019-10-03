Киев, , 12:46 — REGNUM В украинских следственных изоляторах (СИЗО) и учреждениях исполнения наказаний находится более 300 граждан России, сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».

По состоянию на 1 сентября 2019 года в следственных изоляторах Украины находилось 130 граждан России, ещё 206 — в учреждениях исполнения наказаний, сказано в документе.

Всего в колониях и СИЗО Украины пребывает более 50 тыс. человек.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен заключёнными между Россией и Украиной в формате «все на все» нежизнеспособен из-за разногласий, кого можно считать людьми, подлежащими обмену.

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