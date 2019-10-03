Азов, Ростовская область, , 12:33 — REGNUM В Азове Ростовской области работа по прокладке нового водопровода обернулась уничтожением части археологического раскопа. Об этом ИА REGNUM сообщили в историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике Азова.

Сюрприз ждал учёных неподалёку — в десяти метрах от здания музея, напротив памятника Петру I.

«Это результат бесчинства строителей, которые расширили траншею намного больше, чем это предполагалось по проекту. Рабочие намного превысили размеры археологического раскопа. Вдобавок в Азове нет дождевой канализации, вода просто размыла половину раскопа», — сетует завотделом археологии музея Андрей Масловский.

Работники музея уточнили, что одна хозяйственная яма 14 века была практически уничтожена, вторая получила повреждение.