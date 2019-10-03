Абакан, , 12:29 — REGNUM В октябре 2019 года поздравительные письма от президента России Владимира Путина получат 46 долгожителей Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 октября в республиканском отделении Пенсионного фонда РФ.

Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отмечающим юбилейные дни рождения (90 и более лет), вручаются именные конверты. В октябре персональные поздравления получат двое ветеранов и 44 труженика тыла.

Всего в октябре текущего года в Хакасии 90-летний юбилей отметят 32 человек, а 95-летие отпразднуют 14 человек.

Напомним, в Хакасии на сегодняшний день проживают 1847 долгожителей, в том числе 619 человек в Абакане. Старейшей жительницей республики является Арина Константиновна Пашенных из Абакана. В этом году ей исполнилось 103 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, численность российских граждан, возраст которых составляет 100 и более лет, за последние 10 лет выросла более чем в 2,5 раза.

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