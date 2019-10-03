Чита, , 12:24 — REGNUM Неудачей обернулось намерение коммунистов установить памятник Сталину в Чите. Как сообщает сегодня, 3 октября, ИА «Чита.ру» со ссылкой на первого секретаря горкома КПРФ Романа Берга, никаких вразумительных доводов в ответ на просьбу установить бюст генералиссимуса в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 140-летия со дня его рождения от членов совета по вопросам истории и культуры администрации Читы не последовало.

«Говорили о том, что бюст Сталина дестабилизирует население и создаст социальный взрыв», — пояснил коммунист. Роман Берг не исключил также, что местные жители будут собирать подписи, чтобы бюст все-таки был установлен.

Между тем в Якутии установили уже шестой памятник Сталину. В сентябре 2019 года это событие произошло в городе Вилюйске. Чуть раньше «вождя всех народов» увековечили в Якутске, Амге, Чурапче, Мирном и Нюрбе.

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