Кострома, , 12:19 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по дорогам возле костромских учебных заведений, — пишет «Российская Газета».

Участники акции проверили пешеходные переходы рядом со школами № 26, 28, 22 и интернатом для слабовидящих детей. Результаты оказались неутешительными.

Например, путь учеников к школе № 26 небезопасен из-за стремительного потока машин. В этом году там были установлены «лежачие полицейские», но не сделаны ни заграждения, ни заездной карман для автомобилей. Родители, которые привозят детей в школу на машинах, вынуждены высаживать учеников прямо на проезжей части.

«Возле костромской гимназии № 28 городские власти больше года обещают продлить пешеходную дорожку, установить фонари, до сих пор ничего не сделано», — говорят общественники.

Возле школы-интерната для слабовидящих детей расположен нерегулируемый пешеходный переход. Ограждений возле него нет, светофор и «лежачий полицейский» отсутствуют.

Дорога к 22-й школе также не оборудована светофором у перехода.

Еще один опасный объект города — детский технопарк «Кванториум», его посещают 800 детей. Путь от остановки общественного транспорта к зданию образовательного учреждения ведет через три опасные дороги, ни на одной из которых не уставлены светофоры или знаки «Внимание, дети!».

«По итогам рейда мы направим повторное обращение в администрацию Костромы с просьбой решить наболевшие вопросы учащихся и их родителей», — прокомментировали ситуацию в региональном отделении ОНФ.