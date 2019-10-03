Эр-Рияд, , 12:12 — REGNUM Власти Саудовской Аравии дали разрешение на то, чтобы женщины страны могли проходить службу в рядах вооруженных сил. Об этом 3 октября сообщает газета Asharq al-Awsat.

Также сообщается, что с этого времени женщины смогут проходить воинскую службу во всех родах войск, получая звания от рядового до сержанта.

Кроме этого, газета приводит мнение на данную тему бывшего главы Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасана аш-Шахри, который назвал это решение властей «прогрессивным шагом в верном направлении» и отметил, что для женщин в рядах аравийских ВС появляются «широкие возможности».

Отметим, с приходом в Саудовской Аравии к власти короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и его сына Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в стране стало стремительно изменяться до того консервативное отношение к женщинам. Главным двигателем такого прогресса стал, затрагивающий положение женщин, комплекс экономических и социальных реформ «Видение-2030».