Махачкала, , 12:11 — REGNUM Нарушения норм организации питания, его качества и безопасности выявлены в 71 детском саду и школе Дагестана в сентябре 2019 года. По итогам проверок на учреждения наложены штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Чаще всего, как отметили в ведомстве, нарушения связаны с приготовлением пищи, закупкой, доставкой и хранением продуктов, а также отсутствием документов, подтверждающих их качество и безопасность. Не соблюдаются требования и в части санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках.

Возникли претензии инспекторов и к меню в детских садах и школах, где в рационе детей выявлен недостаток таких продуктов, как мясо, молоко, творог, рыба, свежие фрукты и овощи. Кроме того, как отметили в управлении, зачастую в рационах занижены порции блюд, а калорийность восполняется за счет продуктов с содержанием углеводов.

Специалисты Роспотребнадзора также проверили деятельность шести операторов питания. По выявленным правонарушениям составлено шесть протоколов на общую сумму штрафа 43 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Дагестане было возбуждено уголовное дело по факту поставок в детские сады и школы республики фальсифицированного сливочного масла. Четверо подозреваемых по этому делу — руководитель муниципального учреждения и трое предпринимателей — на время следствия отправлены под домашний арест.