Чита, , 12:05 — REGNUM Один из финалистов конкурса на самое смешное название поселений в России — забайкальское село Хохотуй — в случае победы получит новый знак на федеральной трассе. Об этом сообщает ИА «Чита.Ру» со ссылкой на главу администрации села Сергея Зимина. Глава также признался, что самим жителям Хохотуя уже давно не до смеха.

«У нас градообразующее предприятие — лесозаготовительный завод от ЗабЖД — было закрыто в 2000-м году, много рабочих мест потеряли. Когда было акционирование дороги, его отдали в частные руки и развалили. Сейчас основная проблема с работой», — признался Зимин.

Кстати, по его словам, само название Хохотуй вовсе не означает, что люди здесь хохочут. С бурятского оно переводится как «белая роща» или «белая берёза».

Как уже сообщало ИА REGNUM, портал путешествий tutu.ru запустил пятый раунд голосования на самое весёлое название населённого пункта России. Хохотуй прошёл в финал, за него проголосовали 4,2 тысячи россиян. Победителя определят в ноябре. Он получит от организаторов конкурса памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

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