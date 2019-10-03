Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Церковь Божией Матери Милующей на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге собираются восстановить в прежнем облике более чем за 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок. После Октябрьской революции в храме десятки лет располагался бассейн для моряков-подводников.

Заказчиком выступило федеральное учреждение — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ.

Примерно 164 млн рублей ушло на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ, хотя первый конкурс был заключен на 97 млн. Сумма почти удвоилась в ходе нескольких «доработок» и дополнительных тендеров.

286,3 млн рублей потратят на реставрацию фасадов и кровли, восстановление интерьеров храма оценили в 80,8 млн рублей, ремонт внутренних инженерных сетей — в 50,8 млн рублей, остальные работы — примерно 135 млн рублей. Последний конкурс был объявлен 1 октября. За 323,7 млн рублей подрядчик должен будет провести демонтажные работы по интерьерам, заняться живописью и благоустройством территории.

Еще 2,6 млн рублей уйдет на осуществление научного руководства и авторского надзора за ходом реставрации.

Таким образом, в целом на превращение бассейна обратно в храм потратят около 1 млрд 43 млн рублей.

Церковь была заложена в 1889 году в память о коронации Александра III, ее освящал Иоанн Кронштадтский, а затем в течение года там выступал поп Гапон. В 1930-х здесь оборудовали первый в СССР бассейн для водолазов-спасателей, так как внутри установили башню с аванкамерой. Здание передали Русской православной церкви по программе реституции в 2012 году.

Теперь подрядчикам придется восстанавливать купол храма, центральный барабан и всю настенную живопись.

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