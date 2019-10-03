Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:00 — REGNUM В Нижнем Тагиле третий этап профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» завершился для шести иностранных граждан выдворением на родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Шестеро незаконно находились на территории Российской Федерации, составлены протоколы, иностранные граждане выдворены за пределы страны», — сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, профилактические мероприятия проходили в конце сентября. В Нижнем Тагиле сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ проверили 460 иностранцев.

Напомним, что по итогам рейда возбуждено четыре уголовных дела, за фиктивную прописку иностранцев. Также возбуждено 120 административных производств за нарушения в сфере миграционного законодательства.

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