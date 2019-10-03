Ташкент, , 11:53 — REGNUM Министерство народного образования Узбекистана отреагировало на сообщение СМИ об организации классных занятий в школе № 24 Ферганы без парт и стульев, сообщает 3 октября издание «Подробно.uz».

По словам директора школы, старые парты были заменены на новые, а школьная мебель отсутствовала в классе всего 20 минут. Учебный процесс в настоящее время идет в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 октября местные СМИ опубликовали фотографию, на которой дети сидят на полу класса без школьной мебели. Отмечалось, что занятие проходило в ферганской школе № 24.

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