Бишкек, , 11:50 — REGNUM В сфере образования Киргизии занято около 9% населения республики. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

В республике действуют свыше 4 тысяч образовательных организаций, в которых работают около 108 тысяч педагогов, в том числе 78 тысяч школьных учителей, и обучаются порядка 1,7 млн воспитанников, учащихся и студентов.

Уровень загруженности учителей в школах остается высоким. На одного учителя в общеобразовательных организациях приходится в среднем 16 учеников. При этом в городских школах на одного учителя приходится в среднем 20 учеников, то в сельских школах — в среднем 15 учеников.

В 2018 — 2019 учебном году вузы Киргизии выпустили более 5 тысяч будущих педагогических работников.