Челябинск, , 11:48 — REGNUM В Челябинской области упразднена должность заместителя губернатора-руководителя аппарата. Об этом на заседании облправительства заявил глава региона Алексей Текслер.

Функционал руководителя аппарата переходит к Виктору Мамину. Также за ним сохраняются обязанности первого вице-губернатора.

Ранее аппарат возглавлял вице-губернатор Евгений Голицын. Он остаётся в своей должности.

Как сообщало ИА REGNUM, также Текслер объявил о новых кадровых изменениях. Бывший спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров станет вице-губернатором.

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