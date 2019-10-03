Челябинск, 3 октября 2019, 11:48 — REGNUM В Челябинской области упразднена должность заместителя губернатора-руководителя аппарата. Об этом на заседании облправительства заявил глава региона Алексей Текслер.
Функционал руководителя аппарата переходит к Виктору Мамину. Также за ним сохраняются обязанности первого вице-губернатора.
Ранее аппарат возглавлял вице-губернатор Евгений Голицын. Он остаётся в своей должности.
Как сообщало ИА REGNUM, также Текслер объявил о новых кадровых изменениях. Бывший спикер гордумы Челябинска Станислав Мошаров станет вице-губернатором.
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