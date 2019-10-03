Пермь, , 11:40 — REGNUM В Перми прокуратура заявила о том, что организует проверку больницы № 6 в связи с появившейся в интернете информацией о нарушении трудовых прав работников.

«В ходе надзорных мероприятий работниками прокуратуры будет осуществлен выход в трудовой коллектив медучреждения, дана правовая оценка выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдению законодательства об охране труда», — отметили в надзорном ведомстве.

Примечательно, что 2 октября минздрав региона в официальном комментарии заявил, что медпомощь в роддоме оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне, а заявлений на увольнение от неонатологов не поступало.

Напомним, ранее вокруг больницы № 6 разразился скандал, связанный с темой массового увольнения неонатологов. В интернете опубликовали видеообращение заведующей отделением новорожденных Ирины П. Она сообщила о трудностях, которые испытывают врачи. После увольнения пяти медиков на плечи оставшихся легла большая нагрузка. В результате возникла переработка. Прозвучало требование выплатить положенные деньги за сверхурочную работу и закрыть дефицит кадров в отделении. В противном случае сотрудники выразили готовность уволиться.

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