Бишкек, , 11:16 — REGNUM В Киргизии планируют ввести утилизационный сбор и плату за утилизацию при импорте и реализации на внутреннем рынке пластиковых пакетов, сообщили 3 октября в отделе информационного обеспечения аппарата правительства республики.

Данные меры отражены в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс Киргизской Республики о неналоговых доходах», который внесен правительством республики в Жогорку Кенеш (парламент) страны. Отмечается, что средства будут направлены на развитие системы обращения с отходами в Киргизии.

Напомним, в феврале 2019 года депутат Жогорку Кенеша Киргизии Экмат Байбакпаев предложил ввести в действующее законодательство поправки, запрещающие использование полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и тары на Иссык-Куле.

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