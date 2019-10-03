Москва, , 11:06 — REGNUM Национальный день индонезийского батика отметили на Красной площади в столице, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Известно, что весь штат посольства Индонезии, а также учащиеся индонезийской школы в Москве поддержали праздник, надев 2 октября 2019 года свои любимые наряды из батика.

Вместе с послом Индонезии в Российской Федерации Вахидом Суприяди сотрудники посольства посетили Красную площадь, где сделали групповое фото.

В посольстве Индонезии сообщили, что это мероприятие вызвало немалый интерес не только среди жителей столицы, гуляющих по площади, но и среди многочисленных туристов, которые активно фотографировали всё происходящее.

По этому случаю посол Вахид Суприяди призвал граждан Индонезии, проживающих в Москве, «популяризировать уникальную ткань во всем мире».

По его словам, батик становится всё популярнее в России, прежде всего, благодаря фестивалю Индонезии, который этим летом в четвертый раз состоялся в Москве.

В посольстве Индонезии также рассказали, что два года назад в Москве появилось профессиональное училище, «Колледж батика», специализирующийся на его изготовлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный день батика отметили в двух индонезийских городах, а именно в Джакарте 24−27 сентября и Соло 2 октября.

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