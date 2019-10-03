Петропавловск-Камчатский, , 11:04 — REGNUM В первые с момента действия Росгвардии её главнокомандующий, генерал армии Виктор Золотов проверил организацию служебно-боевой деятельности и условия службы военнослужащих и сотрудников Росгвардии на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: Лососевая путина — 2019 завершилась на Камчатке

Директор Росгвардии прилетел на Камчатку, где провёл совещанием с личным составом.

«Впервые в современной истории войск правопорядка мы проводим рабочую поездку по Камчатскому краю, в рамках которой знакомимся с организацией деятельности подразделений Росгвардии, обеспечивающих безопасность на восточных рубежах нашей страны», — сказал Золотов.

Он отметил профессионализм и эффективность работы личного состава территориального управления Росгвардии в вопросах обеспечения правопорядка и безопасности в самом Восточном регионе страны. Генерал армии подчеркнул важность взаимодействия всех органов власти в решении задач по обеспечению безопасности в регионе.

Читайте также: До 32 кг красной икры предлагают перевозить в самолётах власти Камчатки

Одной из основных задач Росгвардии на Камчатке является борьба с браконьерством — регион богат и славится своими биоресурсами.

Виктор Золотов наградил ведомственными наградами особо отличившихся росгвардейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина в 2019 году закончилась на Камчатке 23 сентября. За этот сезон в регионе выловили более 377 тыс. тонн рыбы, а планировалось — 418,3 тыс. тонн.

Росрыболовство хочет уменьшить нормы перевозки красной икры в самолётах с Дальнего Востока. Чиновники считают, что икру перевозят для дальнейшей продажи без соответствующих документов. Ведомство хочет сократить норму провоза икры в самолётах до 10 кг на человека. Сейчас можно провозить — 25 кг. Власти Камчатки не согласны с такими ограничениями и просят наоборот разрешить перевозить на самолётах до 32 кг красной икры.