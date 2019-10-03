Киев, , 11:04 — REGNUM В Киеве возле здания Верховной рады Украины митингуют аграрии, выступающие против продажи земли иностранцам, сообщил 3 октября телеканал 112.ua.

Организатором акции стала общественная организация «Всеукраинская Аграрная Рада».

Сообщается, что возле парламента протестующие разбили несколько палаток в знак протеста против рейдерского захвата одного из сельхозпредприятий.

Напомним, на Украине предлагают открыть рынок земли, причём землю смогут покупать иностранцы, зарегистрировавшие на Украине юридическое лицо. По мнению лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, это приведёт к тому, что иностранцы скупят украинскую землю через различные непрозрачные схемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что закон о рынке земли должен запретить владеть землёй Украины собственникам из Российской Федерации.

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