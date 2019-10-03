Москва, , 10:58 — REGNUM В Москве в 2019 году провели работы по благоустройству 19 дворов Нагатинского затона, сообщили 3 октября в пресс-службе ГКУ «Администрация московского парковочного пространства» (АМПП).

Средства на эти цели поступили от платных парковок столицы.

«В 19 дворах обустроили пешеходные тротуары и парковочные карманы, отреставрировали детские и спортивные площадки, а также обустроили газоны, установили ограждения и обновили дорожную разметку», — говорится в информации.

В АМПП отмечают, что деньги, собираемые на платных парковках города, распределяются между столичными префектурами. Их тратят на проекты по благоустройству.