Махачкала, , 10:59 — REGNUM Стипендию главы Дагестана «за особые успехи в учебе и научных исследованиях» будут получать 64 студента и аспиранта вузов. Об этом сказано в распоряжении, подписанном главой республики Владимиром Васильевым.

Выплаты назначаются с 1 октября сроком на один год. Согласно документу, непосредственно в Дагестане обучаются только 30 стипендиатов, 12 из них — в Дагестанском Государственном университете.

Остальные 34 стипендиата проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге. Лидером по количеству получателей выплат за пределами республики является Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова — пять человек.