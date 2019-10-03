Оренбург, , 10:57 — REGNUM В Оренбурге за организацию и проведение азартных игр задержана группа местных жителей в возрасте от 24 до 30 лет. Всем им предъявлено обвинение в незаконном игорном бизнесе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным следствия, в 2018—2019 годах нелегально организовывали и проводили азартные игры, получая доход в особо крупном размере. Деятельность незаконного игорного заведения при поддержке полиции пресечена. Изъято оборудование, деньги, документы, мобильные устройства, а также средства видеорегистрации.

В рамках уголовного дела задержано пять человек. В отношении них избрана мера пресечения. Один находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.