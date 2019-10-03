Анкара, , 10:58 — REGNUM Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «В отличие от стран Запада, которые, игнорируя сирийскую проблему, считают беженцев преступниками, мы придерживаемся гуманитарных ценностей. Однако давление на нас потока нелегальных мигрантов серьезное».

Нелегальные мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил:

«За январь-сентябрь 2019 года мы задержали на 58% больше нелегальных мигрантов, чем за аналогичный период 2018 года. С другой стороны, число тех, которые смогли добраться до Греции, также выросло на 20%».

Министр добавил:

«Смертей нелегальных мигрантов в результате инцидентов на море стало гораздо меньше. В 2015 году погибло 279 человек, в 2016 — 192, в 2017 — 56, в 2018 — 93 и в 2019 — 28. Такой успех, достигнутый при подобном нарастании потока нелегалов, по праву принадлежит нашей береговой охране, внутренним войскам и силам безопасности».