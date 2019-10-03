Водителя мусоровоза, повредившего забор у полицейского пункта в Екатеринбурге, доставили в пункт оформления ДТП. Об этом сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Как заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за рулём мусоровоза был 41-летний екатеринбуржец. Водитель повредил фрагмент ограждения без умысла, по невнимательности. У виновника ДТП не было внешних признаков опьянения.

Сейчас водитель находится в пункте оформления ДТП, с ним работают инспекторы ДПС. С большей долей вероятности, предприятию — хозяину мусоровоза — придётся возместить причинённый полиции ущерб, считает полковник Горелых.

«По итогам разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — добавил руководитель пресс-службы.

Напомним, утром 3 октября 2019 года у отдела полиции № 14 в Екатеринбурге был повреждён забор. Инцидент заметили горожане, опубликовавшие фотографии в социальных сетях.

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