Красногорск, , 11:04 — REGNUM В Московской области грибной сезон продлится до наступления холодов в начале ноября. Об этом 3 октября сообщает РИАМО.

По словам миколога, кандидата биологических наук Михаила Вишневского, октябрьская температура в 3−5 градусов тепла комфортна для роста грибов, а с учетом распределения холода и дождей, к середине месяца в Подмосковье ожидается вторая волна роста грибов, причем будет наблюдаться сокращение числа ядовитых грибов. Грибной сезон продлится до начала ноября.

«Чем холоднее, тем меньше ядовитых грибов. И, самое главное, практически исчезнут червивые грибы», — заявил Вишневский.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесах Подмосковья с начала 2019 года заблудились 1153 человека, включая 132 детей.

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