Красногорск, 3 октября 2019, 11:04 — REGNUM В Московской области грибной сезон продлится до наступления холодов в начале ноября. Об этом 3 октября сообщает РИАМО.
По словам миколога, кандидата биологических наук Михаила Вишневского, октябрьская температура в 3−5 градусов тепла комфортна для роста грибов, а с учетом распределения холода и дождей, к середине месяца в Подмосковье ожидается вторая волна роста грибов, причем будет наблюдаться сокращение числа ядовитых грибов. Грибной сезон продлится до начала ноября.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в лесах Подмосковья с начала 2019 года заблудились 1153 человека, включая 132 детей.
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