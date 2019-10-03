Анкара, , 11:04 — REGNUM Министр здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил, что «продажа электронных сигарет или даже просто их ввоз в страну будут находиться под запретом.

«Мы проводим соответствующие законотворческие преобразования. Они будут отправлены на рассмотрение в парламент», — отметил он.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фахреттин Коджа добавил:

«К контролю за их нераспространением мы будем привлекать инициативных граждан. То, смогут ли они сами налагать взыскание, каковы будут их обязанности и полномочия, мы ещё расскажем подробнее».

Министр также подчеркнул:

«Мы знаем, что в вопросе разделения пространства для курящих и некурящих часты злоупотребления, так как лучшие места предоставляют первым. Мы введем новое регулирование. На кальян как устройство для курения табака будут распространяться все запреты, введенные для сигарет».