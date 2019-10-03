Москва, , 11:05 — REGNUM Большинство сайтов выполнило требование закона о защите государственных символов России и удалило, имевшуюся на страницах, информацию об их оскорблении. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

По данным службы, с момента начала действия указанного закона к ним поступило 45 требований Генеральной прокуратуры России в отношении 85 интернет-страниц, большая часть из которых (70%) касалась материалов с оскорблением флага и герба Российской Федерации.

При этом в трех случаях это были оскорбления в отношении оскорбления гимна России, в 60 случаях оскорбления флага и герба страны, в 15 случаях оскорбления президента РФ и ещё в 7 — в отношении Конституции России.

«В настоящий момент доступ на территории России ограничен к 4 URL (прямым ссылкам — прим. ред.), запрещенная информация удалена с 79 URL, ожидается удаление с двух интернет-страниц», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Отметим, в законе об оскорблении госсимволов и госинститутов определяется порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Штраф за распространение такого рода материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.