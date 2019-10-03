Улан-Удэ, , 10:48 — REGNUM Колонии бакланов на Байкале, в частности на островках в районе Чивыркуйского залива, существовали с незапамятных времён. Об этом написал в «Фейсбук» учёный-орнитолог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, комментируя новое заявление чиновников о том, что бакланы превратились в угрозу лесам.

Баклан

«Поэтому и остров, о котором идёт речь в статье, называется Голым. Наверняка рощица там выросла за период 40-летнего отсутствия баклана», — отметил он.

Напомним, ранее в «Центре защиты леса в Бурятии» рассказали страшную историю о том, что «вековые сосны» на острове Голый превратились в мёртвые изваяния из-за ядовитого помёта птиц. Сотрудники учреждения предполагают, что погибшего из-за бакланов леса на самом деле гораздо больше.

«Речь идет о субъекте РФ, где идут массовые рубки — ради продажи по бросовым ценам в Китай», — возмутился учёный.

По его мнению, за реальной катастрофой сибирской тайги стоят не только коммерсанты, но и деятели лесной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, бакланы уже не в первый раз становятся объектом критики чиновников и предпринимателей. Ранее они заявляли, что птицы съедают слишком много рыбы и не дают размножаться омулю. Соответственно, делают они вывод, для спасения омуля и лесов необходимо начать регулировать численность бакланов, то есть отстреливать их.

Учёные в свою очередь не устают повторять, что в ситуации с лесами и омулем главным виновником остаётся человек. Тогда как бакланы являются естественным компонентом экосистемы Байкала, и их возвращение на озеро укрепило экосистему, придав ей прочности.

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