Москва, , 10:45 — REGNUM В Москве 4 октября состоится выпуск птиц и животных в естественную среду обитания, сообщили 3 октября в департаменте природопользования столицы.

Сейчас эти животные содержатся в Центре реабилитации диких животных.

Будут выпущены на волю две совы неясыть, два сокола пустельги; сокол чеглок; ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, ворон, лысуха, чайка, дрозд-рябинник; енотовидная собака, две утки кряквы; две утки огари; две болотных черепахи.

В сообщении отмечается, что все эти животные ранее нуждались в помощи и были обессилены.

Мероприятие пройдёт на территории Новой Москвы, оно приурочено к Всемирному дню защиты животных.