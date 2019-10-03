Аддис-Абеба, , 11:04 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил награду «Лидер в сфере туризме — 2019» («World Tourism Award — 2019») от Всемирного туристического форума. Премьер-министр был награжден за выдающиеся и образцовые усилия его правительства по улучшению и развитию туристической индустрии в Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Всемирный туристический форум — организация, штаб-квартира которой расположена в Стамбуле. Его основной целью является развитие туризма по всему миру с ежегодными встречами, на которых подводятся итоги работы форума за каждый календарный год.

В ходе своего визита в Аддис-Абебу в августе 2018 года президент Всемирного туристического форума Булут Багчи встретился и провел переговоры с заместителем мэра города Аддис-Абеба Такеле Умой. В ходе переговоров президент проявил интерес к проведению Всемирного туристического форума 2020 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Президент также пообещал оказать необходимую поддержку «Проекту по благоустройству Шегера», трехлетней инициативе премьер-министра Абия Ахмеда, направленной на то, чтобы сделать Аддис-Абебу важнейшим туристическим направлением в Африке.