Аддис-Абеба, , 10:55 — REGNUM Заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Мыконнын официально запустил национальную кампанию по борьбе с малярией в стране, которая пройдет под лозунгом «Начни с себя — останови малярию». В рамках кампании власти Эфиопии образуют массовые инициативные движения, внутри которых все заинтересованные стороны обязуются бороться с малярией. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Во время церемонии запуска кампании со стороны вице-премьера Мыконнына прозвучал призыв ко всем членам общества использовать все доступные методы для предотвращения вспышек малярии и борьбы с ними после окончания сезона дождей в Эфиопии.

Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман, представители всех региональных штатов и двух городских администраций, а также иностранные инвесторы приняли участие в церемонии запуска кампании.

Министр здравоохранения д-р Амир Аман заявил, что после коллективных усилий, предпринятых за последние пять лет, Эфиопии удалось сократить заболеваемость и смертность от малярии на 50% и 60% соответственно. Однако он добавил, что даже сейчас два человека в мире заражаются малярией каждую секунду.

«Следовательно, крайне важно активизировать наше обязательство по выполнению нацплана правительства Эфиопии, предусматривающего к 2022 году избавление от малярии в 239 районах страны, и ликвидацию малярии во всей стране к 2030 году», — сказал Аман.