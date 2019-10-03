Владивосток, 3 октября 2019, 10:46 — REGNUM В Приморье в районе посёлка Шкотово дорожники ввели в эксплуатацию временный мостовый переход, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Временный мост позволит разгрузить это направление, ведущее из Владивостока в Находку, которое ежедневно, из-за узости проезда, собирает длинные пробки.
Рядом будет построен капитальный мост, о сроках сдачи которого пока не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в районе Дальнереченска в Приморье рухнул мост, движение на данном направление ограничено.