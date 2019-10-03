Истра, Московская область, , 10:43 — REGNUM Около двух тысяч деревьев высадят в Московской области руководители региональных лесных ведомств в рамках всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес». Об этом 3 октября сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Башкирии.

По сообщению чиновников, мероприятие приурочено к заключительному этапу национального лесного форума, который пройдет в Москве 4 октября 2019 года.

В ходе акции в Истринском лесничестве Московской области будут высажены сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой и саженцы липы мелколистной.

Кроме того, организаторы акции ознакомят гостей форума с новыми технологиями, которые применяются при посадке сеянцев с закрытой корневой системой. Отмечается, что к 2024 году доля таких сеянцев должна быть увеличена в 3 раза (до 200 млн в год).

Напомним, что всероссийская лесовосстановительная акция «Сохраним лес» стартовала 14 сентября 2019 года. В этом году акция проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

В настоящий момент волонтеры уже высадили более 10 млн деревьев. Всего в рамках акции планируется высадить порядка 30 млн деревьев.