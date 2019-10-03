Москва, , 10:33 — REGNUM ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, позиция сформулирована в ответе главы ГИБДД Михаила Черникова на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР).

«По мнению ГУОБДД МВД России, требования об удалении со стекол транспортного средства соответствующего покрытия должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению», — говорится в документе.

Аналогичной позиции придерживается и Генеральная прокуратура — законным является только требование, оформленное письменно. Позиция содержится в ответе первого замгенпрокурора Александра Буксмана на запрос депутата.

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