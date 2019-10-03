Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела в отношении группы карманных воров, которые похищали деньги и ценности у иностранных туристов. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Туристы в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Организованная преступная группа действовала в местах массового скопления туристов: на Невском проспекте, у Спаса-на-Крови и Казанского собора.

Фигурантами уголовного дела стали четверо граждан в возрасте от 38 до 58 лет. Некоторые из них ранее были судимы, в том числе за карманные кражи. Злоумышленникам инкриминируется как минимум пять эпизодов карманных краж с общим ущербом более 400 тыс. рублей. У иностранных туристов похищали смартфоны, фотоаппараты, деньги и другое имущество.

Тактика преступного промысла была хорошо отработана: один член группы отвлекал туристов, предлагая им брошюры, календари, открытки с видами Петербурга, другие похищали имущество гостей, а также выполняли роль водителей и сбытчиков краденого.

«Похитители надеялись, что иностранные туристы не будут обращаться в полицию», — отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что проблема карманных краж у туристов в Петербурге сохраняется, и в полицию регулярно поступают заявления от российских и иностранных гостей, ставших жертвами таких преступлений. Полицейские также регулярно задерживают преступников, промышляющих такими кражами не только на улицах и в транспорте, но и в музеях и других культурных местах.

Читайте также: Карманник украл 10 млн рублей у пассажира метро в Санкт-Петербурге

Читайте также: В Петербурге на Невском проспекте от карманника пострадал и турист из Италии

Читайте также: Санкт-Петербург: в парке Петергофа задержали вора-карманника