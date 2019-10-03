Нур-Султан, , 10:30 — REGNUM В Нур-Султане появится 100 новых электробусов, что сократит дефицит общественного транспорта в столице. Об этом заявил глава компании «Астана LRT» Бекмырзы Игенбердинов, сообщает 3 октября издание Tengrinews.kz.

По его словам, поставщиком электробусов стало ТОО «СарыаркаАвтоПром», которое установило цену на единицу товара в 146,712 млн тенге ($388 тыс.). Игенбердинов заверил, что покупка электробусов не отразится на стоимости проезда.

Глава «Астана LRT» добавил, что электробусы приобретаются в лизинг на срок 7 лет со ставкой вознаграждения 7% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на май 2019 года дефицит водителей общественного транспорта в Нур-Султане составлял 724 вакансии. Годом ранее в городе не хватало 924 водителя.

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