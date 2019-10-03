Махачкала, , 10:56 — REGNUM Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к российским властям в связи с обысками, прошедшими в редакции дагестанской газеты «Черновик». Он призвал предпринять меры для обеспечения беспрепятственной работы издания.

«Я обеспокоен обысками в редакции независимой газеты «Черновик» в Махачкале. Я призываю власти России обеспечить беспрепятственную работу СМИ», — написал Дезир у себя в Twitter.

Читайте также: За арестованного дагестанского журналиста вступились в ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 октября, в редакции еженедельника «Черновик» прошли обыски, которые продолжались порядка восьми часов. Следователи изъяли три системных блока и конспекты журналистов по готовящимся публикациям. В редакции заявили, что выпуск очередного номера газеты в пятницу оказался под угрозой срыва.

Следственные действия были связаны с расследованием уголовного дела в отношении редактора отдела религии еженедельника Абдулмумина Гаджиева, который с середины июня 2019 года находится под стражей по обвинению в финансировании терроризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»