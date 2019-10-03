Калуга, , 11:04 — REGNUM Калужские правоохранители в 2019 году раскрыли лишь 12% преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает 3 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания межведомственной рабочей группы прокуратуры Калужской области.

Участники встречи рассмотрели вопросы преступности в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, а также практику расследования уголовных дел о таких преступлениях. В частности, была отмечена низкая эффективность работы правоохранительных органов по расследованию уголовных дел о таких преступлениях, которые в большинстве остаются нераскрытыми. По итогам заседания запланированы мероприятия, направленные на повышение качества расследования по уголовным делам данной категории, а также усовершенствование практики обмена информацией с операторами сотовой связи и интернет провайдерами.

Согласно статистике, с января по август 2019 года в Калужской области количество преступлений, совершенных с использованием современных технологий, выросло с 765 до 1247. Большинство этих преступлений связаны с хищением денег граждан с использованием мобильных средств связи и через интернет.