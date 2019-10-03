Оренбург, , 10:26 — REGNUM В Оренбургском районе Оренбургской области на трассе Оренбург — Беляевка идет строительство первого надземного пешеходного перехода. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Надземный переход

На 2 октября выполнено более трети от запланированного объема. На строительстве надземного перехода полностью смонтированы две из четырех опор, еще одна выполнена на 95%. Установку четвертой опоры строители начнут после переноса кабеля связи. Входная группа номер 1 со стороны поселка Приуралье готова на 70%. Там смонтированы фундаменты и тело опор, ведутся работы по обустройству лестничных маршей, огнезащиты, электрощитовой. Начался монтаж второго входа со стороны поселка Экодолье. Готовятся к установке металлические пролетные строения.

Планируется, что надземный пешеходный переход введут в эксплуатацию в конце 2019 года.