Ученики одной из московских школ сняли на камеру травлю своего одноклассника, сообщает 3 октября телеканал «РенТВ».

Москва, , 10:22 — REGNUM "На кадрах видно, как жестокие дети окунают одноклассника в унитаз, тот сопротивляется и кричит. После унижений он выбегает в коридор под хохот, а затем его толкают, и он падает на пол», — говорится в материале.

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Ролик был опубликован в интернете и получил распространение. По данным СМИ, в школе выясняют обстоятельства инцидента, а в департаменте образования и науки начали проверку.