Москва, , 10:24 — REGNUM За прошедшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о военных преступлениях на юго-востоке Украины дошло до 300. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Война на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За минувшие пять лет количество возбужденных уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны выросло до 300», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что в рамках расследования была проделана огромная работа, в ходе которой допрошено более 143 тысяч свидетелей и свыше 20 тысяч человек признано потерпевшими, в их числе более 2000 детей.

«Возбуждено более 280 уголовных дел в отношении представителей украинских силовых структур», — подчеркивается в сообщении.

Также уточняется, что 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования вооруженных сил Украины, должно быть привлечено к ответственности.

При этом в пресс-службе СКР сообщили, что комитетом совместно с телекомпанией RT будет создан мультимедийный проект, который расскажет о преступлениях против мирного населения, совершенных украинскими военными на юго-востоке Украины.

«Ни один факт преступного поведения украинских военных в отношении гражданского населения не остается без внимания следователей этого подразделения: все лица, совершающие подобные жестокости, в конечном итоге понесут наказание по всей строгости закона. Задача СК России — собрать прочную доказательственную базу, зафиксировав каждый преступный факт», — заключается в сообщении.