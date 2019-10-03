Уфа, , 10:22 — REGNUM Рак молочной железы занимает первое место среди всех злокачественных новообразований, которые диагностируются в Башкирии. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По словам врачей, в республике каждый год болезнь выявляется более чем у 1600 женщин.

Отмечается, что на протяжении нескольких последних лет зафиксировано улучшение ранней диагностики рака молочной железы.

Так, у более 70% пациенток заболевание выявляется на начальных первой и второй стадиях, что свидетельствует о его ранней диагностике. Врачи констатируют, что вероятность полного выздоровления в таких случаях достигает 90−95%.

Несмотря на это, число больных с запущенными стадиями рака груди снижается медленными темпами. В числе причин — отсутствие у женщин элементарных знаний о симптомах и методах обследования рака молочной железы. Кроме этого, пациентки несвоевременно обращаются за медицинской помощью.

«Выживаемость пациенток с 3−4 стадиями очень низка, несмотря на проведение современного дорогостоящего лечения», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в октябре начался всемирный месяц борьбы против рака груди. В России каждый год раком молочной железы заболевает более 65 тысяч женщин. По статистике каждая восьмая женщина имеет риск получить подобный диагноз.