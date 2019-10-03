Брянск, 3 октября 2019, 10:54 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам, возникающим при строительстве новых объектов в районе Старого аэропорта Брянска. Строители возводят здесь школу, детский сад, обустраивают дорожное полотно. Глава региона в составе комиссии проинспектировал строящиеся объекты 2 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В микрорайоне на федеральные деньги строится школа на 1,2 тыс. мест и детский сад на 270 мест. Ещё один детский сад уже сдан и принял первых дошкольников. Губернатор подчеркнул, что отставание от графика работ недопустимо, средства необходимо своевременно и эффективно использовать, чтобы в конце года их не пришлось возвращать в федеральный бюджет.
В 2016 — 2018 годах в Брянской области построено шесть школ, создано 6 тыс. 224 учебных места, оснащённых современным оборудованием и средствами обучения.