Брянск, , 10:54 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил жителей с пониманием отнестись к пробкам, возникающим при строительстве новых объектов в районе Старого аэропорта Брянска. Строители возводят здесь школу, детский сад, обустраивают дорожное полотно. Глава региона в составе комиссии проинспектировал строящиеся объекты 2 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В микрорайоне на федеральные деньги строится школа на 1,2 тыс. мест и детский сад на 270 мест. Ещё один детский сад уже сдан и принял первых дошкольников. Губернатор подчеркнул, что отставание от графика работ недопустимо, средства необходимо своевременно и эффективно использовать, чтобы в конце года их не пришлось возвращать в федеральный бюджет.

«Все должны понимать, что ничего не бывает как в сказке, может, ремонт дорог и создает неудобства для жителей, но нужно потерпеть, чтобы потом не было пробок. Мы строим дороги, мосты, развязки, эта работа только набирает обороты. Мы привлекаем средства, которые получаем за счёт федерального бюджета, за счёт работы с федеральным центром. У нас теперь есть сенатор от Брянской области — Галина Солодун, которая будет заниматься не пустозвонством и сведением счётов, а действительно работой, в том числе и по развитию строительной отрасли региона. И это будут не пустые слова, а конкретные объекты, которые мы создадим на территории области», — подчеркнул губернатор.

В 2016 — 2018 годах в Брянской области построено шесть школ, создано 6 тыс. 224 учебных места, оснащённых современным оборудованием и средствами обучения.