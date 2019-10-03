Сигулда, , 10:00 — REGNUM Всемирная конференция латышской культуры, которая собрала 200 участников из 11 стран мира, прошла третий раз в Сигулде. Об этом сообщил портал LSM.

В центре обсуждения находились вопросы латышской идентичности, сохранения традиций праздника песни (Dziesmas svētki), а также языка, музыки, национального искусства для проживающих сейчас за рубежом соплеменников.

Организатором конференции выступило Общество Свободных латышей мира, министерство культуры Латвии и городская дума Цесиса.

«Это чудесно, что есть культура, которой нет у других. Культура, которая пересекает границы и языковые пространства. На протяжении десятилетий доказано, что именно культура соединяла вместе живущих вне Латвии латышей», — проинформировала председатель общества свободных латышей мира Кристина Саулите.

«Это желание быть вместе, — отметил и организатор XV Праздника песни в Канаде Юрис Кениньш. — Здесь латыши могут почувствовать общее единение, когда мы, наконец, все вместе, взявшись за руки поём «Дуют ветра» (Pūt vējiņi! — одна из самых популярных народных песен, примечание ИА REGNUM).