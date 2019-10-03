Рязань, , 10:27 — REGNUM Губернатор Рязанский области Николай Любимов 2 октября провёл онлайн-трансляцию в официальной группе Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте». По данным пресс-службы регионального правительства, от жителей поступило более семи тысяч комментариев, на момент окончания трансляции её посмотрели 21,5 тысячи человек.

Вопросы поступили со всех районов области. Самыми актуальными темами стали дорожный ремонт, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры в жилых микрорайонах, улучшение экологии и новая система обращения с ТКО. Волновали жителей и вопросы социальной сферы — создание мест в яслях и школах, доступность медицинских услуг для сельского населения, трудоустройство молодых специалистов. Губернатор подчеркнул, что на все обращения и предложения будут даны ответы.

«Вопросы людей понятны. Жителей больше всего волнует то, что они видят, выходя из дома, возвращаясь с работы вечером, с чем постоянно сталкиваются в повседневной жизни. Будем решать и стратегические задачи, и существующие в Рязанской области проблемы вместе с региональным правительством, муниципалитетами. Наша работа оценивается по делам. Надеюсь, что эти дела будут видны и заметны рязанцам и люди будут нам доверять», — считает губернатор.

Прямой эфир, второй по счёту, продлился 1,5 часа. Впервые глава региона провёл онлайн-трансляцию в апреле 2019 года в социальной сети «Одноклассники».