Кетовский район, Курганская область, , 10:42 — REGNUM В Курганской области диспансеризация населения проводится с грубыми нарушениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья. Установлено, что в Шадринском, Кетовском, Лебяжьевском, Альменевском, Звериноголовском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шатровском, Щучанском районах и в Кургане не все граждане обеспечиваются полным охватом осмотров и обследований.

А именно, не везде медики определяют при диспансеризации внутриглазное давление, проводят все анализы и осмотр узкими специалистами. Кроме того, в Мокроусовской и Варгашинской больницах выявлен длительный простой медицинского оборудования. Прокуратура внесла руководителям медицинских учреждений представления об устранении допущенных нарушений.

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