Ташкент, , 09:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана опровергло информацию об отправке сотрудников правоохранительных органов на сбор хлопка, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что никаких поручений по привлечению сотрудников МВД, которые прибыли на курсы подготовки в учебный центр, не поступало. «Сейчас все запланированные учебные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, в начале октября в сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов Узбекистана в форменной одежде собираются на улице. Участники акции сообщают, что они вышли протестовать против отправки на работы по сбору хлопка.

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