Оренбург, , 09:27 — REGNUM В Оренбургской области отмечен спад заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

На 2 октября во избежание распространения инфекции карантин действовал в трех классах одной школы в Оренбурге. Стоит отметить, на 25 сентября в областном центре были полностью закрыты три школы и отдельных классы еще в четырех школах.

Мониторинг заболеваемости свидетельствует о том, что эпидпорог в регионе не превышен, а заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии.

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